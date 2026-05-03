実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が3日までに公式X（旧ツイッター）を更新。見届け人を務めるABEMA「恋愛病院」で、出演者の恋愛に1ミリも興味がない様子が拡散されている件について言及した。同番組は政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10人が、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身