「ロッテ１０−０西武」（３日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが今季３度目の２ケタ得点、今季２度目の完封勝利で大勝。連敗を２で止め、借金を３に減らした。先発のドラフト２位・毛利（明大）は７回６安打無失点で開幕戦以来の２勝目。お立ち台で「最高です」と笑顔を見せた。序盤はピンチの連続だった。初回１死一、二塁では４番・ネビンを外角低めいっぱいの１４５キロの直球で見逃し三振。「ギリギリのところに投