「A.B.C―Z」塚田僚一（39）が、3日に京都競馬場で行われた競馬の「第173回天皇賞・春」の万馬券を的中させたことをグループのX（旧ツイッター）で報告した。レースは昨年のダービー馬クロワデュノール（牡4＝斉藤崇）が、1番人気の期待に応えて優勝。2着には12番人気の伏兵ヴェルテンベルク、3着には2番人気のアドマイヤテラが入った。勝ち時計は3分13秒7だった。発走前に塚田は「このレースを当てるために競馬をやっている