熊本市の桜の馬場城彩苑では29日、第22回熊本城坪井川園遊会「大園遊会」が開幕し、安全祈願祭が開かれました。園遊会の代表幹事、岩田英志さんが「園遊会を繋ぐためにもがんばります」と挨拶し、歌手のそがみまこさんが歌を披露しました。 連休中の「大園遊会」では、日本舞踊や民謡、童謡などの舞台、郷土芸能「肥後絵巻」が催されます。■4月29日(水・祝) そがみまこ＆本田浩平（津軽三味線）■5月2日(土) 下田れい子社中