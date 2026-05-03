元TOKIOの松岡昌宏（49）が3日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。学生時代の弁当について語った。リスナーから好きな弁当のおかずや思い出を問うメールが寄せられ、松岡は「中学の時お弁当だったんで」と打ち明けた。弁当は「母親に作ってもらったことは中学で2回ぐらいしかない」と告白。「あとは自分で作っていたんで。なんなら母親の分も一緒に作っちゃうっていうことをしていた」と振り返った