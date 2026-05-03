「ファーム交流戦、ヤクルト４−２阪神」（３日、戸田球場）阪神はヤクルトに惜敗した。先発のマルティネスは５回４安打３失点。制球に苦しみながらも、粘りの投球を見せた。打線はヤクルト投手陣に八回まで無得点に封じられたが、九回、嶋村の二塁打を皮切りに２点を返した。育成ドラフト１位の神宮＝東農大オホーツク＝は六回からプロ初登板を果たした。平田２軍監督の一問一答は以下の通り。−マルティネスは制球力に課