国土交通省が発表した２０２５年度の新設住宅着工戸数は前年度比１２・９％減の７１万１１７１戸で、１９６３年度の７１万９７８４戸を下回り、６２年ぶりの低い水準となった。建設費の高騰などが影響した。新設住宅着工戸数は、リーマン・ショックの影響を受けた０９年度に約７７万戸となって以降、８０万〜９０万戸台で推移していた。内訳は、アパートなどの貸家が１３・５％減の３０万８９０６戸、注文住宅などの持ち家が