市民団体「日本平和委員会」が実施した、憲法に関するアンケートに答える若者たち＝3日午後、東京・渋谷市民団体「日本平和委員会」は3日、若者を対象に東京・渋谷で憲法に関するアンケートを実施した。戦争放棄をうたった9条を「変えるべきでない」「どちらかといえば変えるべきでない」が6割超に上った。委員会の岩本悟さん（37）は「戦争反対と自由記述欄に書く人が例年より増え、若者の平和に対する意識が高まっていると感じ