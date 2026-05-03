元西武、ロッテ外野手で野球解説者のＧＧ佐藤氏が３日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「ゾ着今日はＧＧダービーの解説だよ」と記し、ＺＯＺＯマリンスタジアムに到着した際の写真を投稿した。佐藤氏はこの日行われたロッテ−西武戦のテレビ中継で解説を務めた。写真は球場駐車場にとめた黒の愛車で、まさに到着直後とみられる。フォロワーからは「車に気を取られてしまった」「ＡＥ８６！！」「黒いクルマで現る！！」