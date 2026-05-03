ゴールデンウィーク後半の5連休二日目。石川県内の観光地は、多くの人でにぎわいを見せています。県内は、雲が広がっていたものの昼過ぎまで雨は降らず、過ごしやすい気温となりました。金沢市のひがし茶屋街では、通りいっぱいに、途切れることなく観光客らの姿が見られ、ゴールデンウィークならではの光景が広がっていました。■神奈川から来た人：「こういう連休しか一緒に旅行いけないのでチャンスか