落語家の林家たい平が、3日に放送された日本テレビ系演芸番組『笑点』(毎週日曜17:30〜)で7年ぶりに座布団10枚を獲得。番組60周年にちなんだ“宝の山”の豪華賞品に期待が高まる中、まさかのオチに会場は笑いに包まれた。林家たい平座布団10枚達成は、2025年11月30日放送の立川晴の輔以来、約5カ月ぶりで、今年初。今回の大喜利は、たい平が8枚、晴の輔が7枚、三遊亭小遊三と桂宮治が4枚、三遊亭好楽が3枚、春風亭一之輔が0枚でス