飼い主さんと遊びたいけど、直接的にはアピールしないツンデレな猫。しかし、しっぽを見たら遊びたいのがバレバレだったそうで…？可愛すぎる誘い方が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で5万回表示を突破し、「あーそーびーまーしょ」「何時間でも付き合っちゃう」といったコメントが寄せられることとなりました。 【写真：飼い主さんと遊びたい『ツンデレな猫』→『