元宝塚歌劇団花組トップスターで女優の真飛聖が2日、インスタグラムを更新し、稲垣吾郎らと偶然再会したことを明かした。 【写真】さすが元宝塚トップ!芸能界の大物達に囲まれ華やかな笑顔! 真飛は「舞台『ガールズ＆ボーイズ』嬉しい 嬉しいお客様が・・・1枚目・・・右から、稲垣吾郎さん、高橋克典さん、水谷豊さん、相島一之さん、内田英治監督。偶然だったのですが、何とも嬉しい、嬉しすぎる皆様と