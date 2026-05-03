東京Vの新井悠太が柏戦で決勝ゴール東京ヴェルディは5月3日、明治安田J1百年構想リーグ第14節で柏レイソルと対戦し、1-0で勝利した。この試合では、前節の鹿島アントラーズ戦で途中出場から途中交代という悔しい思いを味わったMF新井悠太が、決勝ゴールを決めた。鮮烈な一撃でニアサイドを破った。FW染野唯月から左サイドでスルーパスを受けた新井は、そのままエリア内へ侵入。中に味方が走り込んでいない状況を把握すると、角