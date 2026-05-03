◆学生アメフト▽春季交流戦関学大２０―３日大日大はタッチダウンを奪えず、３年ぶりの対戦となった関学大に完敗した。第２Ｑまでは押し気味に進めたが、後半に入るとミスが目立ち始め、点差を広げられた。日大有志の会・須永恭通監督は「前半は頑張ったが、後半に地力の差が出て引き離された。ターンオーバーがポイントだった。こちらの連携ミス。特に不安はなかったが、練習の質がゲームライクでやっていないというか、