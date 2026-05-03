ミュージシャン・布袋寅泰の豪華２ショットが話題になっている。２日に行われた世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦で生演奏を披露した布袋。３日までに更新したインスタグラムに、井上尚弥（３３）＝大橋＝との２ショットを披露した。写真には試合後の井上に駆け寄る布袋の姿が公開され、ハグする姿や２ショットなどをアップした。布袋は「伝説の日。紛れもなく」と記すと、「尚弥く