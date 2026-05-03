お笑いコンビ・チョコレートプラネットがMCを務める、メ〜テレ『超町人！チョコレートサムネット』（毎週日曜後4：25※東海三県）の公式YouTubeが3日までに更新され、サカナクション・山口一郎のいとこが登場し、話題を集めている。【動画】サカナクション山口一郎のいとこが登場バンド名付け親だった毎回1つの街にスポットを当て、サムネハンター（ロケ芸人）がその街のサムネイルになりそうな特異な経歴や、特技を持っ