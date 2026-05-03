ユヴェントスが、マンチェスター・シティに所属するイングランド代表DFジョン・ストーンズの獲得に興味を持っているようだ。2016年夏にエヴァートンからシティに加入して以降、高いビルドアップ能力などを武器に公式戦通算293試合に出場してきたストーンズ。プレミアリーグ4連覇やチャンピオンズリーグ（CL）優勝などに貢献してきたが、契約満了に伴い今季限りで退団することが決定している。イタリア『Tuttosport』によれば、ユヴ