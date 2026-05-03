◆ファーム・リーグ巨人３×―２広島（３日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人・西舘勇陽投手（２４）が２軍戦で実戦復帰し、２回２２球で１安打無失点１Ｋと快投した。最速は１５１キロ。計１４球投じた直球のうち８球が１５０キロ台とパワーアップした球威で打者を押し込んだ。春季キャンプ以来２か月以上ぶりの実戦マウンド。カーブ、スライダー、フォークなども織り交ぜ「内容どうこうより、投げられたことがまず良か