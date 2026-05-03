小池百合子都知事（７３）が３日、東京・歌舞伎座を訪れ、歌舞伎俳優・市川團十郎（４８）を激励した。この日は「團菊祭五月大歌舞伎」（２７日千秋楽）の初日。今月は３代目尾上辰之助襲名披露だけでなく、夜の部では歌舞伎十八番の内「助六由縁江戸桜（すけろくゆかりのえどざくら）」の上演も注目を集めている。都知事と團十郎は豊洲市場関連のイベントや東京五輪などで交流が深く、「助六」観劇前の面会となった。江戸文