◆パ・リーグ日本ハム３―０オリックス（３日・エスコンフィールド）日本ハムは３日、オリックス戦（エスコン）に快勝し、７球団目となる通算５０００勝を達成した。「７番・右翼」でスタメン出場した万波中正外野手（２６）は、２点リードで迎えた６回に左越え１０号ソロ。自身５年連続となる２ケタ本塁打を、３年ぶり２度目の両リーグ最速で達成した。球団で両リーグ最速２度は張本勲（６２、７１年）、ソレイタ（８０、８１