お笑いコンビ「令和ロマン」が、単独ライブの特典の中止、内容の変更を発表した。単独ライブ「ＲＥ：ＩＷＡＲＯＭＡＮ」の公式Ｘ（旧ツイッター）が３日までに更新され、ＳＳロマン席・Ｓロマン席限定の特典「リハーサル観覧パス」の中止と、それに替わって令和ロマンの２人が登場する時間を設けることを発表した。公式Ｘには「【ＳＳロマン席・Ｓロマン席のお客様へ】」のタイトルで「本日のメールでのご案内におきまして、説