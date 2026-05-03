◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトーDeNA（3日、神宮球場）DeNAは3回、先制に成功しました。2回に1アウト2、3塁の好機をつかむも先制とはならなかったDeNA。それでも対する先発・ウォルターズ投手の前に、3回にもヒットと四球で無死1、2塁の好機をつかみます。ここで打席に向かった度会隆輝選手は併殺打に倒れ2アウト3塁とされるも、続く佐野恵太選手が先制タイムリー。続く2アウト2塁の好機でも宮粼敏郎選手がタイムリーを放ち