◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―０巨人（３日・甲子園）＝７回降雨コールド＝巨人は中４日で先発した阪神・才木の変身ぶりに苦戦した。才木といえば１５０キロ以上の力強い速球のイメージが強いが、この日は梅野とのバッテリーで変化球主体の配球だった。７回までの打者２８人中、１６人が初球変化球で、うち７人が初球カーブ。１１０キロ台の初球カーブで見逃しストライクが５人だった。才木と対戦する上で、打者からすれ