お笑いコンビ、霜降り明星のせいやさんが1日、自身がパーソナリティを務める深夜ラジオの生放送で、第2子となる女児の誕生を報告しました。 【写真を見る】【 霜降り明星・せいや 】第2子女児誕生ラジオで生報告せいやさんは2023年9月、ラジオ番組で20代の一般女性との結婚を発表。あわせて夫人の妊娠も明かしており、同年12月に第1子の誕生を発表していました。【担当：芸能情報ステーション】