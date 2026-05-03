世界４団体スーパーバンタム級統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝が３日、東京ドーム興行から一夜明けて所属する大橋ジムで一夜明け会見に臨んだ。試合中に左目を負傷した中谷潤人（Ｍ・Ｔ）に対し、「このまま叩きのめそうっていう気持ちが１００％ではなかった」と率直な心境を吐露。今後についての質問には３度「白紙」と繰り返した。以下、会見での主な一問一答―一夜明けの率直な感想「ひとまずホっとしてるのと、こうし