【ロサンゼルス＝後藤香代】米アカデミー賞を主催する映画芸術科学アカデミーは、来年３月に授賞式が行われる第９９回アカデミー賞で、生成ＡＩ（人工知能）による演技と脚本を選考対象外とする新規則を発表した。ＡＩが使われた作品も賞の候補になり得ると明記した昨年の改正から一転し、規則を厳格化した。１日に発表した新規則では、「人間が実際に演じた役のみが対象となる」と定めた。作品のエンドロールなどに出演者の名