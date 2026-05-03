「京急開発グループ杯」（３日、平和島）川尻泰輔（４３）＝埼玉・９０期・Ｂ１＝が３日の初日３Ｒで１着。コンマ０３のトップスタートから逃げて白星発進を決めたが「もう最悪でした。とにかく重かったし一杯一杯。展示では終わったと思ったけど、勝てて本当に良かった。ホッとしています」と胸をなで下ろしつつも、内容は芳しくなさそうだった。それでも「自分は普通あって下がらなければ大丈夫」と前を向き、「下がらない