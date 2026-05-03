SUPER EIGHTの丸山隆平さんと、俳優・プロデューサーのMEGUMIさんが、 横浜国際映画祭 映画『名無し』 舞台挨拶に登壇しました。2人が出演する映画『名無し』は、横浜国際映画祭のセンターピース作品として出品されることが決定しています。 【写真を見る】【 SUPER EIGHT・丸山隆平 】右手からの「MEGUMI出汁」を拒否MEGUMIは妄想膨らませる『名無し』は、佐藤二朗さんが映画にするべく執筆していた脚本が、その過