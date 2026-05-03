元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏が３日放送の読売テレビ「そこまで言って委員会ＮＰ」に出演。ジャーナリストの門田隆将氏と口論まがいの激論を繰り広げた。?武器輸出?解禁の是非が議題になると、橋下氏は先の日米首脳会談を振り返りながら「ホルムズ海峡の自衛隊派遣の時に、一応正式には憲法９条を制約とは出してないとは言ってるけれども、ニュアンスは出てることは間違いないんですよ」と指摘し「世界各国はあの戦争には参加