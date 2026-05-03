ボートレース鳴門のＧIII「オールレディース第４２回渦の女王決定戦競走」は３日、準優勝戦が行われた。永田楽（２３＝愛知）は準優１２Ｒ、３コースからスタート後手も２号艇の山崎小葉音と４号艇の原加央理が競り合って外に流れたところ差して２着確保。デビュー初優出を決めた。２日目から４連勝を決めるなど勢い十分。「スタートで遅れて、もう終わったと思ったのに展開に恵まれました。今節は本当に展開にツキがありま