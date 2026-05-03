ボートレース鳴門のＧIII「オールレディース第４２回渦の女王決定戦競走」は３日、準優勝戦が行われた。薮内瑞希（３０＝岡山）は準優１１Ｒのイン戦で２着。優出は決めたもののレース後は「本当にすみません。もっとインからの練習をします」と反省しきりだった。初の予選トップ通過に加えて強烈な向かい風でイン不利のコンディションにレース前は不安な表情。準優１０Ｒで２コースまくりを決めて優出を決めた岡山支部先輩