メ～テレ（名古屋テレビ） 赤ちゃんの健やかな成長を祈願する伝統行事「泣き相撲」が愛知県日進市で行われました。 土俵に上がったのは、化粧まわしを締めた赤ちゃん。 赤ちゃんの泣き声が邪気を祓うと言われる「泣き相撲」は、勝敗は付けず、泣いた赤ちゃんは、全員が「勝ち」です。 生後6カ月から2歳半までのおよそ170人が参加しました。 元気な泣き声が境内に響きわたっていました。