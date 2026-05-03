メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県尾鷲市で、親子が「スポーツクライミング」を体験しました。 「スポーツクライミング」は、「ホールド」と呼ばれる突起物が設置された壁を、登るスポーツです。 会場には高さ5メートルの壁が設置され、親子連れが挑戦しました。 この体験イベントは5日まで行なわれます。