年を重ねても変わらずキラキラと輝き続ける“お姉さま”たちだ。5月3日、女優チェ・シラは自身のSNSに芸能界の親友たちとともにした心温まる誕生日会の様子を公開した。【写真】「え、50歳!?」チェ・ジウ、年齢不詳の透明感彼女は、「スミのおもてなしで、キョウォルジェで過ごした可愛いギョンミンさんの誕生日」という文章を綴り、多数の写真を投稿した。公開された写真には、趣のある韓屋（ハノク、韓国の伝統建築）「キョウォ