Maison de FLEURから、毎回話題を集める「ART DE LYS（アール・ド・リス）」とのコラボコレクション第8弾が登場します。今回のテーマは『Cerise Claire（スリーズ・クレール）ー指先にほどける果実の物語ー』。初夏の日差しを浴びたみずみずしいチェリーを、繊細なゴブラン織りで表現した全11型が2026年5月1日（金）より発売されます。甘くクラシカルな世界観に心ときめくラインアップ