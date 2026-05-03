「ヤクルト−ＤｅＮＡ」（３日、神宮球場）ヤクルトが絶妙なカバーリングを連発して、先制を阻止した。二回１死二、三塁。京田のゴロを捕球した一塁・茂木が本塁へ送球。三塁走者・宮崎を三塁と本塁間での挟殺プレーへと持ち込んだ。しかし、捕手・古賀の送球を三塁・田中がグラブに当てて後ろにそらしてしまう。すると、宮崎は一気に加速して本塁へ駆け出した。だが、遊撃からカバーに回った武岡がそれた送球をギリギリ