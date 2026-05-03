歌手の小柳ルミ子（73）が3日、自身のインスタグラムを更新し、美脚際立つショーパンコーデを披露した。小柳は「ルミコーデ」と紹介。「昨日OnAirになったゴールデンウィークSP【タカトシ温水の路線バス…】お久しぶりね…のタカトシさんと初対面の温水さんロケもOnAirも楽しかったなぁ」とつづり、2日に放送のフジテレビ系「タカトシ温水の路線バスで！」（土曜隔週正午）で着用した衣装を披露。「こういうバラエティーでし