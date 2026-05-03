２日に東京ドームで開催されたボクシングの４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチで、王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝に敗れた元世界３階級制覇王者の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が左眼窩（がんか）底を骨折していたことが３日、分かった。関係者によれば、試合後の検査で脳に異常はなかったものの、その後に眼窩底の骨折が判明。ただ、ゴールデンウィーク中で専門医に受診できておらず、全治までの期間も不透明で、休