「六星占術」の創始者として有名だった細木数子さんの人生を題材にしたNetflixの作品「地獄に堕ちるわよ」がネット上で話題となっている。細木さんは04年にTBS「ズバリ言うわよ!」とフジテレビ「幸せって何だっけ 〜カズカズの宝話〜」のレギュラー番組を持ち、一世を風靡。ドラマのタイトルにもなった「地獄に堕ちるわよ」といった過激な言葉が注目を集めていた。なお、細木さんから「モンキッキー」に改名させられた経験を