俳優・堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』続編（2026年7月期放送）に向け、公式SNSが5日連続で公開した意味深なイラストが波紋を広げ、ファンの間で考察が過熱している。正体不明の人物が次々と登場し、前作の伏線やキャラクターとの関連性に注目が集まっている。【写真あり】誰？新たに登場した“謎の5人目”最初の投稿は4月29日。黒い衣装をまとい、ワイングラスを手に微笑む人物が描かれたが、説明は一切なく謎に