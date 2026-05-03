◇明治安田J1百年構想リーグEAST第14節第2日東京V1−0柏（2026年5月3日味の素スタジアム）東京Vが、途中出場のMF新井悠太（23）のゴールで柏に勝って、PK勝ちを含めて4連勝を飾った。後半45分にカウンターからFW染野唯月（24）のパスを左サイドで受けた新井がニアにシュート。これが決勝点となった。新井は「シュートは狙っていない。気持ちで打った」と、無心で打ったことを明かす。前節鹿島戦では途中出場したが、パフ