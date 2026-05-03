草むらに入った後、ズボンや服にびっしりと付着して離れない、通称「ひっつき虫」。1つずつ指でつまんで取る地道な作業に、絶望した経験がある人も多いのではないだろうか。【動画】ひとつひとつ取ってませんか？実はこんなに簡単に取れるなんて…今、そんな悩みを一瞬で解決する驚きのライフハック動画が、Threadsで大きな注目を集めている。投稿された動画には、ズボンに付いた大量のひっつき虫をウェットティッシュでなでるよう