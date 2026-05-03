長岡市は3日、市職員が現行犯逮捕されたことについて、謝罪コメントを発表しました。市の総務部によると、逮捕されたのは入庁13年目の男性職員(32)で、危機管理防災本部の主任を務めています。2日午後11時すぎ、市内の路上でタクシー運転手の男性(50代)の顔面を殴り、出血するケガを負わせました。警察によると、職員は暴行当時、飲酒をしていて、容疑について「わからない」としているということです。磯田達伸市長は逮捕さ