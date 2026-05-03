佐賀県佐賀市富士町にある「古湯・熊の川温泉」は、隣り合う2つの温泉地を合わせて「ふるくま」の愛称で親しまれる温泉郷です。JR佐賀駅から車で約30分という好アクセスながら、嘉瀬川の清流と山々に囲まれた静かな湯治場の雰囲気を今に残しています。「古湯温泉」の歴史は古く、約2100年前に秦の始皇帝の命を受けた徐福が発見したと伝えられ、後に斎藤茂吉などの芸術家たちが滞在し、多くの作品を残しました。一方の「熊の川温泉