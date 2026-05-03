楽天ドラ1・藤原が4回無失点の好投パ・リーグ球団主催のファーム公式戦が3日、2試合が行われた。オリックスとロッテは0-0で引き分け、西武は楽天に9-2で勝利した。オリックスは4回から高卒ルーキー3投手が継投し、それぞれ無失点に抑える好投を見せた。ドラフト1位の藤川敦也投手は4回に3者凡退、続く森陽樹投手、佐藤龍月投手も1回を無失点でつないだ。ロッテは先発の森遼大朗投手が5回無失点と試合をつくり、両軍とも得点を