万波が10号ソロ…楽天・早川が7回無失点で2勝目パーソル パ・リーグ公式戦が3日、3試合行われ、日本ハムはオリックスに3-0で勝利して球団通算5000勝を達成した。楽天はソフトバンクに7-0で快勝し連敗を6で止め、ロッテは西武に10-0で大勝した。日本ハム先発の北山亘基投手は、9回121球3安打無四死球7奪三振無失点の快投で完封勝利を挙げた。打線は初回にフランミル・レイエス外野手の適時打で先制し、清宮幸太郎内野手の犠飛で