若手有望株らを集めた寿司会を主催本塁打後の握手に込められた秘話ホワイトソックスの村上宗隆内野手は1日（日本時間2日）、敵地で行われたパドレス戦に「2番・一塁」で先発出場した。2回の第2打席でメジャー単独トップとなる13号3ランを放って勝利に貢献。その際、ベンチで見せた“謎のパフォーマンス”が話題を呼んだ。同僚が誕生秘話を明かしている。さすが一撃だった。2回2死一、三塁の好機で、村上は右中間スタンドへ打