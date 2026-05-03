新藤義孝氏自民党憲法改正実現本部の新藤義孝事務総長は3日、与党が衆院憲法審査会に設置を目指す「条文起草委員会」に関し「できないと条文が作れないということではない」との認識を示した。東京都内で開かれた改憲派の集会で述べた。設置を目指す理由について「堂々巡りの議論をするなら、まず条文を作る会を作ろうと提案した」と説明。「先に進めたくないから憲法審を止めるという非生産的なことを許してはならない」と慎