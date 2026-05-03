◇セ・リーグヤクルト―DeNA（2026年5月3日神宮）ヤクルトの遊撃手・武岡龍世がスーパープレーで失点を防いだ。2回1死二、三塁の場面。打席の京田は一ゴロで前進守備の茂木から捕手の古賀に送球された。ここから挟殺プレー。古賀は三塁走者の宮崎を追い込みながら三塁の田中に送球したが、田中はこれをグラブに当てて後方へ逸らした。これを見て宮崎は一気にホームへ。しかし遊撃の武岡が素早くカバーに入り、ボール